Adamo: peame hakkama oma saatust rohkem kontrollima

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo kinnitas meeskonna pressiteenistusele, et probleemide kallal on vaeva nähtud. «Oleme sel lühikesel perioodil pärast Keenia rallit teinud tööd, et vaadata üle varasemate rallide probleemid. Aga on nii palju, mis on sellises ajavahemikus vaja teha,» rääkis itaallane.