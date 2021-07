Pettunud Eerik Haamer: olin võimeline medalit võitma

«Täitsin madalaima seatud eesmärgi. Teadsin, et olin täna võimeline medalit võitma. Võin jääda mõtlema, et medal oli lähedal, aga kasutan seda võimalusena õppida. Tean väga hästi, mida pean tegema,» arutles kevadel isikliku rekordi 5.61-le viinud Haamer.

«Füüsiliselt olin täna võimeline 5.70 hüppama. Päris kindlasti. Tunnen, et mentaalne pool vedas mind alt. Ütlesin juba varem, et ma pole veel täiesti profisportlane. Mind eristab see, et kui lähen rajale, siis mul vahepeal tekivad kahtlused oma soorituse osas. Seda ei tohiks juhtuda. Tean täpselt, mida pean tegema, et sellest lahti saada.»