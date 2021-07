Uue generatsiooni WRC-auto muudab Neuville'i murelikuks

Hetkel arutlevad FIA ja tiimid selle üle, millisel moel võiksid meeskonnad hakata kasutama hübriidmootori poolt toodetud 100 kW lisajõudu. Neuville usub, et liigsete piirangute seadmine võiks tekitada lisakulu.

«Reeglid peavad saama selgeks, set hübriid võib väga suureks kuluallikaks kerkida, kui asi läheb strateegiate ja katsete analüüsimise peale,» rääkis belglane Dirtfishile. «Kui meil on rohkem piiranguid, siis läheb analüüsi tegemine keerulisemaks. Kui see on avatum, siis saavad kõik enda strateegia teha terveks ralliks ja ühel läheb paremini ning teistel halvemini,» tõi Neuville välja.