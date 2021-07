A. Le Coq 64 Muhu Väina regatt – Supertingimustes spordipäev Pärnu lahel

Hommikul Pärnu Jahtklubi lipuväljakul toimunud kaptenite koosolekul andis peavõistlusjuht Jüri Sõber purjetajatele juhised tänaseks päevaks ning selleks aastaks sini-roheliseks saanud logoga regatilipu heiskas Pärnu purjetaja, möödunud aasta ORC I grupi võidujahi roolimees Mihkel Kosk.

5-7 m/s puhunud edelatuul, kerge lainetus, suur suvesoe ja päikesepaiste pakkusid purjetajatele nauditava spordipäeva merel formaadis, mis on üks olulisemaid ka augustis Tallinnas toimuval Alexela ORC avamerepurjetamise MMil ja mille peaprooviks on 37 osaleva Eesti jahi jaoks just Muhu Väina regatt.

Jaht Premium - 2021 - Pro Marine Trade Pärnu lühirada - A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt 11.07.2021 FOTO: Janis Spurdzins janisspurdzins.com

Suurimate jahtide grupis ORC I võttis etapivõidu Priit Tammemägi jaht Premium, roolis Tanel Tamm (Kalevi Jahtklubi). Kolmas koht esimesest ja kaks võitu järgmistest, andsid Premiumile kindla võidu teise koha saanud Jaak Jõgi juhitud jahi Forte ees (Kalevi Jahtklubi), kelle kohad täna 1-4-3. Etapi kolmas koht kuulub jahile Matilda 4 Juss Ojalaga roolis (Jahtklubi Dago) – sõitude skooriks 5-3-2.

„See oli meie hooaja esimene võit samade jahtide konkurentsis!“, lausus päeva ja tulemusega väga rahul olles Premiumi roolimees Tanel Tamm. „Äge on alles teist hooaega koossõitva tiimina selliste kogenud konkurentide vastu sõites võita! Oleme neilt palju õppinud, saame aina paremini aru, kuidas sõita ja meie tiimitöö oli täna väga hea. Me tegime kolm head starti, suuri vigu ei teinud ja edu võti oli õige poole valik stardiliini lipupoolsest otsast ning tuulekeeramise enda kasuks pööramine. Meile andis täna edu ka meie spinnakeri-gennakeri hübriidvariant, sest tänased tuuled sobisid spinnakerile rohkem. Ootame huviga homset etappi – ees on Muhu Väina regatt oma võlus ja valus.“

ORC I grupi parim jaht Cruiser divisjonis oli tänasel etapil Sylvia (Kalevi JK), roolis Aare Kööp.

Jaht Sugar - 2021 - Pro Marine Trade Pärnu lühirada - A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt 11.07.2021 FOTO: Janis Spurdzins janisspurdzins.com

ORC II grupis alustas Sugar Marjaliisa Umbiga roolis (Pärnu Jahtklubi) päeva kolmanda kohaga, kuid järgmistest sõitudest kaks esikohta kindlustasid Sugarile etapivõidu Aivar Tuulbergi Katariina II ees (Pärnu Jahtklubi), kelle skooriks täna kohad 1-3-2. Kolmandal kohal on tänase päeva järel Evelyn III (Saaremaa Merispordi Selts) Keith Luuriga roolis, tänased kohad 4-2-5.

Sugari rooli hoidev Marjaliis Umb ütles, et nad ei lootnudki täna nii head kohta. „Esimeses sõidus saatsid meid tehnilised viperused purjedega ja sõitsime pea kakssada meetrit vahepeal vaid üksnes groodiga, kuna foka ei tulnud üles. Samas saime kahes järgmises sõidus tiimitöö paremini käima ja ca 10-sekundilline edu konkurentide ees tagas ka esikohad. Ilm oli muidugi suurepärane ja üsna tavatu on selliste tingimustega Eestis purjetada,“ lausus kokkuvõtteks Marjaliisa Umb.

Parima jahi tiitel ORC II grupi Cruiser divisjonis kuulub jahile Fanatic (Kalevi JK), Ain-Eke Jalasto juhtimisel.

Jaht Vanishing Point (51) - 2021 - Pro Marine Trade Pärnu lühirada - A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt 11.07.2021 FOTO: Janis Spurdzins janisspurdzins.com