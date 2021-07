KUULSUSTE HALL ⟩ Maailma tippu kuulunud eestlasest korvpalliaristokraat

Selle ajaloolise saavutusega pääses eestlane ühe äärmiselt elitaarse klubi liikmeks, sest mehi, kel võidetud kaks korvpalli MM-tiitlit, pole sugugi palju. Õigemini on neid kokku täpselt 17 ja see topeltkullameeste klubi on tõeline legendide seltskond – Steph Curry, Vlade Divac, Sergei Belov, Modestas Paulauskas, Tomson... Väärikas nimekiri!