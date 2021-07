Neuville läheb täispangale: peame Rally Estonia võitma, olen valmis kõvasti riskima

Aafrikas murti hooaja selgroog. Aasta teist poolt alustatakse sel nädalal toimuva Rally Estoniaga. Neuville teab, et tiitlilootuse säilitamiseks peab ta igalt etapilt võimalikult palju punkte noppima. Kõva töö algabki nüüd ja kohe.

«Ma ei ütleks, et [Keenia ralli] oli otseselt murdepunkt, kuid suures plaanis muutus tiitliheitlus oluliselt ühepoolsemaks,» ütles Neuville DirtFishile. «Toyota meestel on korralik edu sees, mis võimaldab neil olukorda paremini kontrollida. Nad ei pea alati ilmtingimata võidu peale sõitma ja eriti palju riskima.»