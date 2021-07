Suninen usub, et Rally Estonia toob tema kohutavasse hooaega päikest

Ford Fiesta WRCga teeb täishooaja kaasa vaid pungil rahakotiga Gus Greensmith. Teist masinat jagavad Adrien Fourmaux ja Suninen. Üllatuslikult on tänavu tippkonkurentsis debüüthooaega tegev prantslane soomlasele koha kätte näidanud.

27-aastane Suninen on seni osalenud WRC-autoga täpselt pooltel ehk kolmel ralli, aga esitused olid nigelad. Nii Monte Carlos kui ka Keenias tegi ta juba esimesel kiiruskatsel avarii, kodusel Lapimaa rallil nappis kiirust ja kirja läks üheksas koht.

Fourmaux' on vaatamata vähele kogemusele näidanud palju küpsemat minekut. Debüüdil Horvaatias ja viimati Keenias lõpetas ta viiendana, Portugalis kuuendana.

«Olen alati seda võistlust armastanud. Rally Estonial on väga väljakutsuvad, aga samas sarnaselt Soomele, ülikiired teed. Eestis leidub küll veidi vähem hüppeid, kuid siinsed tehishüpped pakuvad üllatusi,» rääkis Suninen pressiteates.

«Võrreldes Soomega on siin teekate veidi liivasem. Loodan, et suudan head lähtekohta ära kasutada ja teha mullusest [kuuendast kohast] parema tulemuse. Eelmisel aastal oli meil tempoga probleeme, aga usun, et kaks ja pool päeva testimist läks täkkesse.»