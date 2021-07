Reedel 32. sünnipäeva tähistav Pruus on viimased neli aastat pühendunud maastikuratta maratonidele, kuid aeg-ajalt näeb teda kihutamas ka maanteel. Näiteks on ta Eesti koondise särgi selga tõmmanud EMil ja MMil, aga ka Balti velotuuril ja Tour of Estonial.

Kui Tokyo olümpiamängude grupisõidu võistlustrass avalikuks tehti, tõdes koondise peatreener Jaan Kirsipuu, et meil pole just palju mehi, kes nii rasket rada suudaksid korralikult sõita. Seetõttu oli igati loogiline, et valik langes meie kahe nimekama ratturi, Tanel Kangerti ja Rein Taaramäe kasuks. Mai alguses otsustas Taaramäe aga olümpiakohast loobuda, et saaks keskenduda Hispaania velotuuriks valmistumisele.