A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt – Reipas pooltuules Pärnust Ruhnu

Kaheksateistkümnendat korda Muhu Väina regatil võistlev jahi Kvartet kapten Vasilii Alekseev: „Meil oli raske start, kuid siiski õnnestus meil konkurentidest lahti rebida ja edasi probleeme ei olnud. Meie suurim konkurent täna on kindlasti Pinta ja saab näha, kas sõitsime piisava edu sisse, et neid võita või ei. Sõit oli algul nõrga tuulega pisut närviline, kuid siis tuule tugevnedes muutus see ka stabiilseks ja edasi oli oluline vaid kiirus, kiirus ja veelkord kiirus.“