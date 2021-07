Kahekordne olümpiavõitja selgitas, kellel ja miks tasub enne võistlust seksida

31-aastane venelanna vastas Instagramis: «Alustame meestest. Testosteroon on hormoon, mis vastutab lihasmassi eest. Mida rohkem testosterooni on, seda rohkem on ka lihast.

Näiteks võitluskunstide sportlastel ja tõstjatel on kavaks enne võistlust nädal aega vahekorrast hoiduda, et testosterooni koguda. Aga aladel, kus on olulisemad kiirus ja strateegiline mõtlemine, on seks enne võistlemist ainult hea. Testosteroonitaseme taastumine on igaühel individuaalne.

Naised on tundlikumad kui mehed. Neil on tihti vähem lihasmassi ning seeläbi ka madalam testosteroonitase. Erutuse korral see aga tõuseb ning orgasmiga langeb. Vahekord orgasmita on enne võistlust hea neile, kes vajavad parima tulemuse saavutamiseks palju lihasjõudu.