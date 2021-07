Koduväljakueelis eksisteerib mõneti ka autorallis

Ott Tänak naudib koduradasid Rally Estonial, MM-sarjas rekordilised viis korda teiseks jäänud Thierry Neuville Belgias Ieperi rallil ja seitsmekordne maailmameister Sébastien Ogier hooaja avaetapil Monte Carlos. Ametlikult on selle ralli kõrval küll Monaco lipp, kuid viimastel aastatel on võistluskeskuseks Gapi linn Prantsusmaal, kust Toyota mees on pärit.

Spordimaailmas on pikalt uuritud, kas koduväljakueelis on müüt või tegelikkus. Näiteks võeti 2015. aastal Uus-Meremaal luubi alla 1890 ragbimatši vahemikus 1970–2015 ning leiti, et keskmiselt oli kodumeeskonna kaukas 25 ja külaliste arvel 18,5 punkti. See on 35-protsendiline ehk vägagi märkimisväärne vahe.