Kuidas Østberg aga üldse Eestisse jõudis? «Olin kuulnud, et teil on head rallid heade teedega, mida kasutatakse valmistumiseks Soome ralliks. Eestis oli kõrge tasemega konkurents ning teadsin, et ka varem olid norralased seal võistlemas käinud,» selgitab ta Postimehele ning lisab, et Maarjamaa ja Norra ralliteed on üsna sarnased – mõlemad on väga kiired.