Jeets: «Niivõrd tehniline ja kitsas, et seal on võimalik kõigil kiire olla, nii R5- kui ka WRC-autol. Suuri ajavahesid ei tohiks tekkida. Sel katsel pole võimalik väga palju võita, aga kaotada küll. Jääb sõitjatele selliseks käesoojenduseks. Mullusest mäletan, et pinnas oli väga libe.»