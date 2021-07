Selgus lõplik Tokyo paraolümpiamängudele sõitev Eesti koondis

Eesti sai ühe ujujakoha juurde ning tänu sellele saavad paraolümpiamängudele sõita kõik neli A-normi täitnud ujujat. «Kaks sportlast, keda me eeldasime, et saavad koha Tokyo 2020 paraolümpiamängudele, seda siiski ei saanud, kuid meil õnnestus saada ühe ujuja koht juurde,» sõnas Eesti Paralümpiakomitee spordidirektor Mihkel Joosing.

Kaulil on täidetud Tokyo A-normid 50 m vabalt- ja 100 m seliliujumises, Topkinil 50 m selili- ning 50 m, 100 m ja 200 m vabaltujumises, Liksoril 100 m rinnuliujumises ning Ploomipuul 100 m seliliujumises. Jõesaarel on täidetud Tokyo A-norm kettaheites.

«Konkurents paraolümpiamängudel on tihe ning sportlased on kõik tahtmist täis. Loodame, et Eesti sportlased on Tokyo paraolümpiamängude ajal parimas vormis ning toovad häid tulemusi,» lisas Joosing.