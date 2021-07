15 aastat tagasi öeldud karmid sõnad jõudsid vastuolulise spordijuhi juurde ringiga tagasi

Mõni aeg tagasi avaldas El Confidencial esimesed lindistused, kus Perez siunas Reali legende Rauli ja Iker Casillast. President on ise öelnud, et tema sõnad on kontekstist välja rebitud ning on nüüd päevavalgele toodud kättemaksuks Euroopa Superliiga loomiskatse eest.