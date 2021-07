Kas Sébastien Ogier’le võib juba tiitli välja anda?

Lihtne arvutus näitab, et maksimaalselt on veel võimalik noppida 180 punkti (150 rallivõitude, 30 punktikatsetega). Teoreetiliselt võiks lahti rulluda erinevaid stsenaariumeid, ent tuleb vaadata konteksti. Liider on seitsmekordne(!) maailmameister, kes teab, kuidas positsioonist kümne küünega kinni hoida ja riske minimeerida. Julgustavalt ei mõju ka statistika, sest harva eksiv Ogier on tänavu juba ühe etapi katkestanud, teise, ja veel vähem kolmanda, katkestuse tõenäosus püsib väga väike.