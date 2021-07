Tänak Rally Estonia eel: punktikatse on kellegi väga huvitav sünnitis

Tartu valla nime kandvat katset sõidetakse pühapäeval kaks korda ning viimasel korral on sõitjatel võimalik nii endale kui ka tiimile lisapunkte tuua.

Gregor Jeets.

Lõuna-Eestist pärit rallisõitja Gregor Jeets kommenteeris enne rallit Postimehele, et punktikatsel on omajagu keerutamist. «Raadile on ehitatud uus tee ja see katse peaks jooksma ka üle Tartu publikukatse. Nii palju, kui olen pilte ja videoid näinud, tõotab tulla päris huvitav katse. Ei oska öelda, mida võib pinnas täpselt teha, aga teisel läbimisel võib tee olla päris katkine. Katse on tehniline, tuleb väga põnev punktikatse.»

«Kuskile kõva asja vastu sõites on probleem lihtne tekkima. Seda on igal rallil. Ma ei oska öelda, kas selline aeglane nikerdamine katsel on televaatajale ja publikule efektne. See on käsitsi ehitatud vigursõit. Küsimus on, kellele on see lahe,» ütles Tänak.

Mõni korraldajate uuendus on veel. Mitmel katsel on sisekurvi pandud toikad, et autod neid kurve liialt ei lõikaks. Pühapäevasel punktikatsel on aga tee äärde veeretatud suured kivimürakad. «Katsed muutuksid päris sirgeks, kui neid poste seal Otepää ümbruses ei oleks. Need teed säilivad paremini, see on korraldajale parem ja lõpuks sõitjale ka lihtsam,» kommenteeris Tänak.

Neljapäeval 09.01 testikatse Abissaare 6,23 km

20.38 SS1 Tartu 1 2 km Reedel 9.40 SS2 Arula 1 12,66 km

10.28 SS3 Otepää 1 18,25 km

11.16 SS4 Kanepi 1 16,51 km

12.08 SS5 Kambja 1 17,85 km

15.34 SS6 Arula 2 12,66 km

16.22 SS7 Otepää 2 18,25 km

17.10 SS8 Kanepi 2 16,51 km

18.08 SS9 Kambja 2 17,85 km Laupäeval 8.06 SS10 Peipsiääre 1 23,56 km

9.08 SS11 Mustvee 1 12,39 km

10.36 SS12 Raanitsa 1 22,76 km

11.39 SS13 Vastsemõisa 1 6,72 km

15.06 SS14 Peipsiääre 2 23,56 km

16.08 SS15 Mustvee 2 12,39 km

17.34 SS16 Raanitsa 2 22,76 km

18.37 SS17 Vastsemõisa 2 6,72 km

20.08 SS18 Tartu 2 2 km Pühapäeval 7.21 SS19 Neeruti 1 7,8 km

8.09 SS20 Elva 1 11,72 km

9.08 SS21 Tartu vald 1 7,47 km

11.41 SS22 Neeruti 2 7,8 km

12.29 SS23 Elva 2 11,72 km

14.18 SS24 Tartu vald 2 7,47 km

Hyundai meeskond on WRC-autodele Eesti etapiks saanud mootoriuuenduse, mis peaks masinad muutma kiiremaks. Tänaku sõnul on rallieelsed testinud sujunud ja ettevalmistatud on nii palju kui saab. «Mullusest on mingi põhi all ka, me teame, kus peaksime olema. Eelmine aasta Toyota mehed jooksid lati alt läbi, vaatame, kuidas nad see aasta reageerivad,» ütles Tänak.

Tänak on pärast kuute etappi punktitabelis neljandal kohal, kuid esikohta hoidvast Sebastien Ogier'st lahutab teda 64 punkti. Tänavu on Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja võitnud ühe MM-etapi ning ihkavad oma eelmise aasta Rally Estonia triumfi korrata, kuigi see saab kiirete Toyotade vastu olema raske väljakutse.

MM-sarja üldseis Individuaalne Sébastien Ogier (Toyota) 133 punkti Elfyn Evans (Toyota) 99 Thierry Neuville (Hyundai) 77 Ott Tänak (Hyundai) 69 Takamoto Katsuta (Toyota) 66 Kalle Rovanperä (Toyota) 56 Adrien Fourmaux (M-Sport) 32 Gus Greensmith (M-Sport) 32 Dani Sordo (Hyundai) 31 Craig Breen (Hyundai) 24 Võistkondlik Toyota 273 Hyundai 214 M-Sport 109