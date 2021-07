Lindmetsa kannustab Tarvas jätkama hooaja võidukas lõpp

Tsenter tunnistas, et naudib praegu pere seltsis kaunist suve ja paneb vaimu valmis taaskohtumiseks tiimikaaslastega. "Peame hakkama varsti liigutama. Loodan, et saadame koos korda midagi ilusat," tähendas ta.

Tarva peatreener Martin Müürsepp märkis, et kogenud keskmängija jätkamine annab meeskonnale väga palju juurde. "Tean igal juhul, mida temalt saan – see on tugev võitlus kaitses ükskõik kelle vastu ta siis pikkadest peab kaitses olema. Pealegi tõmbab ta publiku saalis kaasa. Renatol on hea side Rakvere rahvaga," kõneles Müürsepp.