Rapla korvpalliklubi tõi peatreeneriks Euroliiga kogemusega hispaanlase

Tunnistan, et ma ei uskunud, et Rapla peatreeneriks võiks saada lausa Euroliiga kogemusega juhendaja. See kostab natuke ulmeliselt, aga see ei ole Lluis Riera ainus tugevus. Minu jaoks oli huvitav, et tal on omandatud kraad nii psühholoogias kui ka matemaatikas. Tema kolleegi, Peterburi Zenidi abitreeneri Jose Samaniego sõnul loovad need kombinatsiooni, kus Riera on ühtaegu tugev analüütik, samas leiab väga hea kontakti ka mängijatega.