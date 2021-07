VIDEO ⟩ Ela kaasa sõidule Rally Estonia kurvilisel punktikatsel, mis tekitas Tänakus küsimusi

Ralli eel võttis punktikatse kohta sõna ka Ott Tänak. «See on kellegi väga huvitav sünnitis. Milleks sellist asja on vaja? Aga nii on. Kuskile kõva asja vastu sõites on probleem lihtne tekkima. Seda on igal rallil. Ma ei oska öelda, kas selline aeglane nikerdamine katsel on televaatajale ja publikule efektne. See on käsitsi ehitatud vigursõit. Küsimus on, kellele on see lahe,» mõtiskles saarlane.