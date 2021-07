Venemaa meedia: Aleksei Šved liitub CSKAga

Ajalehe Sport-Ekspress teatel on küsimus sisuliselt otsustatud. Et Švedi leping senise koduklubi Himkiga kestab veel kaks aastat, tegeldakse praegu selle lõpetamise detailidega. Himki teatavasti ei jätka rahalistel põhjustel kõrgel tasemel, sealhulgas VTB Ühisliigas mängimist ning seega said sisuliselt kõigist mängijatest vabaagendid.