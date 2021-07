Poodiumikohta jahtiv Egon Kaur: klassivõidu mõttes on konkurents tugev

Kodusel MM-etapil tahab Kaur ebaõnne korvata, pakkuda fännidele nauditavat sõitu ning loodab, et see tipneb pühapäeval WRC3 klassi poodiumikohaga. «Tahaks ilma vahejuhtumiteta finišisse jõuda, elu on näidanud, et see pole MM-etappidel lihtne. Võrreldes eelmise aastaga on Rally Estonia pikem, kindlasti tuleb ootamatusteks valmis olla. Aga püüame endast teha kõik oleneva, et neid ei tuleks,» ütles Kaur.