Rally Estonia ja EAL sõlmisid pika koostöölepingu

Rally Estonia poolelt pani lepingule oma allkirja võistluse korraldaja Urmo Aava ja EALi poolelt peasekretär Janis Kaal ning spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. Aava sõnul on kõige suurem eesmärk MM-karusselli Eestis jätkumine, kuid ainult sellega ei piirduta.

«Oluline on ka see, et see kompetents, mis meil täna on, viiks Eesti autosporti üldiselt edasi, alustades sõitjatest, kohtunikest, mehhaanikutest ja lõpetades võistluste korraldajate ning Eesti promooteritega. See on suur võimalus Eesti autosporti edasi arendada,» rääkis Aava Postimehele.

Lisaks on Rally Estonia tema sõnul suurepärane platvorm, kus noored saavad oma esimesi kogemusi MM-rallidel hankida. «Kui võrdleme Rally Estoniat lavaga, siis see on kõige efektiivsem ja suurem lava. Nii lihtne ongi. Kui pead minema Soome lavale, siis ei ole nii odav ja mõistlik. Saad siin enne ära proovida,» seletas Rally Estonia peakorraldaja.

Kaal rõhutas seda, et leping annab osapooltele kindluse. «Meie ja autospordi jaoks on oluline, et Rally Estonia oleks sellisena nagu ta on ja läheks pikalt edasi. Korraldajatel on hea teadmine, et autospordiliit on seda oma võimaluste piires igati toetamas ja see vast ongi kõige olulisem,» ütles EALi peasekretär.

Möödunud aasta alguses lahvatanud tüli on osapooltel seljataha jäetud ja nüüd tehakse tihedalt koostööd. «Alaliidu tasemel on Urmo on aktiivselt volikogu liikmena kaasa löömas ja kindlasti meie jututeemad ei ole teps mitte piiratud ainult Rally Estoniaga. Urmo oma avara pilguga on kaasas ka kõigi meie muude mõtetega nii palju, kui tal parasjagu aega on. Sellest on meile kasu ja võib-olla ühel hetkel saame omalt poolt ka selles vaates omalt poolt Rally Estoniale midagi vastu anda,» rääkis Kaal.