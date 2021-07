Eestlaste isesõitev auto avas Rally Estonia

Enne seda, kui WRC sarja absoluutsed tipud eesotsas Ott Tänaku ja Sebastien Ogieriga üle poodiumi sõitsid, avas sõidukite rivi Auve Tech isesõitev auto. Auve Tech isesõitva autoga sõitsid poodimilt ära WRC Rally Estonia avasõnad öelnud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Tartu linnapea Urmas Klaas ja WRC Rally Estonia direktor Urmo Aava.

See ei jää Auve Tech isesõitva auto ainsaks etteasteks WRC Rally Estonial. Pühapäeval, 18. juulil sõidetakse taas poodiumile WRC Rally Estonia lõputserermoonial vahemikus 15:00-15:30. See jääb ajavahemikku, kui Power Stage võitjad liiguvad poodiumi poole. Auve Tech isesõitev auto toob samal ajal service park poolt üle «carwalki» lavale tähtsad persoonid, kes hakkavad autasutama WRC Rally Estonia absoluutarvestuse kolme paremat, vahendavad Rally Estonia korraldajad.

Eesti esimese isejuhtiva sõidukina keskendub Auve Tech viimase miili transpordile, pakkudes jätkusuutlikke lahendusi nii suletud kui ka segaliiklusega aladel. Elektrilised isesõitvad bussid on varustatud LiDAR-ite, GPS-i ja mitmete kaameratega, et tagada kõikidel ajahetkedel 360-kraadinee nähtavus ja kiire reageerimine ümbritsevale keskkonnale. Isejuhtivad bussid aitavad teenindada reisijad piirkondades, kuhu tänane ühistranspordivõrk ei ulatu. Olles opereerinud mitmete riikide transpordisüsteemides, on bussid ennast tõestanud erinevates kliimavööndites ning tiheda liiklusega rajoonides.

Auve Tech tegeleb autonoomsete süsteemide ja isejuhtivate sõidukite arendusega. Tänasel päeval on aina kasvavate sõiduautode osakaal vastutav ligi 45% kogu maanteetranspordi CO2 heitmete eest.

Arvestades, et maailmas on kokku 1 miljard personaalsõidukit, on meil sama trendi jätkudes aastaks 2050 erasõidukite arv kasvanud 2,4 miljardini. Auve Techi eesmärgiks on läbi toimivate ühistranspordi lahenduste täiust

amise vähendada erasõidukite osakaalu, vabastada seeläbi linnaruum massiivsetest parklatest ja muuta tänased lahendused nutikamaks ja jätkusuutlikumaks. Rohkem rohelust, ruumi ja värsket õhku meile kõigile.

Autonoomsed lahendused annavad meile võimaluse säästa nii aega, kui loodust, olles turul juba täna, mitte kauges tulevikus. Töötame igapäevaselt selle nimel, et meie poolt pakutavad terviklikud lahendused teeksid maailma parandamise võimalikult lihtsaks ja kättesaadavaks.