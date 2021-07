Andrea Adamo: pole midagi parata, rehvile ei saa öelda, et ära palun mine katki

Kas pärastlõunaseks teiseks läbimiseks saab midagi parandada, et rehvid ei puruneks? «Ma ütlen oma inseneri teadmiste juures, et me ei saa suurt midagi muuta. Ei saa rehvile öelda, et palun ära mine katki. Nii asjad ei käi,» vastas Adamo.