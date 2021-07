Kaur teab, kuhu ta aega kaotas, kuid strateegia pole muutunud

Kuigi Lõuna-Eesti teed on pigem tasased ja siledad, siis Ott Tänaku ralli keeras kihva just mitu järjestikust rehvipurunemist. Pirelli rehvid on lõhkenud ka teistel WRC-meestel. Kauri arvates pole teede olukord tagapool startides väga palju hullemaks muutunud. «Siiamaani pole läinud. Pigem on suuremad matsud toimunud suurtest hüpetest maandudes. Kindlasti võib rehv katki minna, kui mõnda kurvi natuke liiga palju lõigata ja kivile pihta saad, see on ohtlik,» arvas Kaur.

Pärastlõunastel katsetel tahab Kaur näidata sarnast tarka sõitu, nagu on teinud hommikul. «Ei usu, et me suruma läheme. Pigem oleme ralli algusest võtnud sellise pikema võistluse strateegia. Üle ei hakka punnima, teine ring ei ole see koht, kus midagi väga üritada, siis on teed ka kehvemad. Pigem võtame kaks varuratast kaasa, et olla kindlad,» ütles Kaur, viidates, et 24 katsest on sõidetud alles viis ja sõita on veel ligi 300 kilomeetrit katseid.