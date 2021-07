Ogier kiitis Hyundaile peavalu tekitavaid Pirelli rehve: mitmele probleemile on leitud lahendus

«Tavaliselt kiirel rallil nii palju asju ei juhtu. Kõik üritavad piire kombata ja nii võivad vead sisse tulla. Olen õnnelik, et minuga pole midagi juhtunud. Nautisin sõitmist ja vahe liidriga on igati ootuspärane, kuigi üldarvestuse positsioon on oodatust parem,» seletas Ogier.

Prantslane pole neid intsidente veel oma silmaga näinud. «Ma pole ise veel rehvipurunemistest videot näinud, aga kuulsin, et need on ilmselt tingitud mingisugusest kokkupõrkest rajaga,» ütles ta, vihjates, et tal on endalgi varasemalt uute rehvidega probleeme olnud.

Ta pidas silmas, et kruusarehviga asfaldil sõites võivad tekkida probleemid. «Kardan, et asfalti peal võivad need tekkida. Kruusal pole rehvid üldse mitte kehvad. Mulle tundub, et Pirelli on mitmele probleemile lahenduse leidnud,» sõnas Ogier, kes kaotab liider Rovanperäle 33,5 sekundiga.

Thierry Neuville. FOTO: Dppi/Bastien Roux/SCANPIX

Thierry Neuville, kes lõhkus sarnaselt Tänakule neljandal katsel oma rehvi, selgitas purunemise tagamaid: «Läksime natuke liiga suure hooga kitsasse kurvi ja vajusime kergelt välja. Pidime seetõttu katse lõppu rahulikult võtma. Õnneks ei kaotanud me liiga palju aega. Olukord homse stardipositsiooni osas ei ole just kõige etem, aga tundsin ennast autos päris hästi.»

«Ma ei võtnud hüpetel kuigi suuri riske, aga neid kiirelt läbides on võimalik palju aega võita. Tundsin viimasel katsel, et mootor kaotas jõudu, kuid ei tea milles asi,» andis belglane mõista, et lisaks rehvipurunemisele tabasid tema autot ka salapärased mootoriprobleemid.