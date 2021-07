Jüri Vips teisest võimalusest Red Bullis, raskest aastast ja F1-unistusest

Vips jäi koroona hammasrataste vahele, sest pidi tegema kaasa täishooaja Jaapani Super Formula sarjas, aga ei osalenud seal pandeemiast tingitud viisaprobleemide tõttu ühelgi etapil. Küll sai ta tuleristsed F2-sarjas, kus jõudis ka esimest korda poodiumile. Lisaks sõitis eestlane vormel 3ga EM-sarja.

«Ma ei võta eelmist aastat negatiivsena,» kostis Vips. «Arvan, et muutusin küpsemaks, kuigi ei sõitnud väga palju. Muidugi polnud tore kodus istuda ja vaadata teisi sõitmas, kuid see tegi mind näljasemaks.»

Pealegi, aasta lõpus täitis Vips ühe unistuse, sõites Red Bulli vormel 1 autoga. Samuti oli ta vormelimaailma tipptiimi ametlik varusõitja Türgis, Bahreinis ja Abu Dhabis toimunud GPdel.

«Rääkisin Helmut Markoga (Red Bulli noorteakadeemia juht) aasta jooksul üpris palju ning olen lihtsalt tänulik, et sain tiimi jääda. Ta mõistis olukorda ning seda, et Jaapanisse pääsemine polnud minu teha.

Kui oleksin Super Formulas teinud hea hooaja, saanuksin võib-olla võimaluse kõrgemale liikuda. Arvan, et Marko mõistis seda ning ta on andnud mulle teise võimaluse. Olen selle eest väga tänulik!» lausus Vips.

Ta andis ka mõista, et elu Red Bullis, kus latt on seatud väga kõrgele, pole talle probleem. «Kui sul ei lähe hästi, võivad nad su minema lüüa. Aga kui läheb hästi, jõuad F1-sarja,» selgitas ta. «Jah, nad viskavad sõitjaid välja, kuid miks tahaks keegi maksta sõitjatele, kes ei vääri kohta F1-sarjas? Nad tahavad vaid kõige paremaid talente ja arvan, et see on õige. Nad hoiavad parimad endale ja annavad neile võimaluse.

Olen õnnelik, et mul on F2-sarjas võimalik sõita hea tiimiga. Meil polnud raha, et F2-sarja jaoks ise maksta, kuid lõpuks saime tipptiimiga väga hea tehingu. Kui lepingule alla kirjutasin, olin selle võimaluse nii õnnelik.»

Vips tunnistas, et eelmisel aastal saadud superlitsents, mis on F1-sarja pääsemise üks eeldus, on teinud tema elu palju lihtsamaks. Ta tõi näiteks tänavuse F2-hooaja Bahreini etapi, kus läks sisuliselt kõik viltu, mis viltu võis minna. «Kui mul poleks superlitsentsi, oleks mul olnud palju lihtsam pead kaotada,» tõdes ta.

20-aastase Vipsi sooviks on mõistagi jõuda võidusõidumaailma kuningliku sarja, ent ta pole pannud paika, mis ajaks peab see juhtuma. Ta mõistab, et F1-sarja jõudmiseks peavad mitu asja kokku langema.

«Ma arvan, et vormel 1 on võimalik, aga isegi, kui ma teen hea hooaja, ei saa selles kunagi kindel olla. Vaadake Pierre Gaslyt: ta võitis GP2-sarja (F2-sarja eelkäija), aga vormel 1 polnud lihtsalt kohti, seega tegi ta ühe aasta Jaapanis,» tõi ta näite.