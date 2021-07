Breen selgitas, miks võisid Tänakul ja Neuville'il rehvijamad tulla

Ta tunnistas, et naudib hetkel oma sõitu ja tänu sellele on ka tempo läbi päeva tugev olnud. Lisaks kiitis Breen Rovanperät, kes väga kõvasti reedesel võistluspäeval surunud on.

Homme sõidetakse Peipsiääre ja Mustvee kiiruskatsed, mida pole varem Rally Estonia raames kavas olnud ja Breen loodab seda ära kasutada. «Nende profiil võrreldes ülejäänud ralliga on erinev. Katsed on keerulisemad, teede ääres leidub palju sügavaid kraave,» kirjeldas ta katseid lühidalt.

Samas tõi Neuville välja, et liigseid riske võtta ei tohi. «Üks auto on meil juba väljas ja tootjate arvestuse mõttes on oluline, et mõlemad allesjäänud autod koju tooksime,» nimetas belglane tiimi ühe prioriteetidest.