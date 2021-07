Latvala ülistas Rovanperät: muljet avaldav!

«Tiimile oli üldiselt väga hea päev. Kalle esitus oli muljet avaldav! Aga ootasin seda, sest see on tema teine koduralli. Ta alustas siinsetel teedel oma karjääri ülesehitamist. Ta tunneb end siin väga mugavalt,» kiitis endine ralliäss noort rahvuskaaslast. «Ta suudab väga küpselt sõita ja pinget taluda. Olen temaga väga rahul.»

«Elfyn polnud päris oma parimal tasemel. Hommikul kaotas ta ristmikul tehtud eksimusega aega. Pärast seda ta teadis, et vahet on raske kinni sõita. Ta polnud parimas tujus. Aga isegi, kui Elfyn teab, et pole parim päev, suudab ta väga stabiilselt esineda ja tiimile punktid koju tuua. Seda hindan temas väga kõrgelt. Ta on sõitnud mõistlikult.»