Jari-Matti Latvala on mees, kelle elu ja karjäär olid poolteist aastat tagasi täielikus madalseisus. Kui eestlased said 2019. aasta lõpus rõõmustada maailmameistriteks tulnud Ott Tänaku ja Martin Järveoja üle, siis toona 34-aastase Latvala jaoks oli profisportlase teekond jõudnud tupikseisu. Nüüd loodab Latvala, et soomlaste pärandit suudab MM-sarjas edasi kanda Kalle Rovanperä.