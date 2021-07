NBA ajakirjanik: räägitakse, et Porzingis on Doncici peale kade

«Kristaps Porzingise suhted Luka Donciciga pole just parimad. Mõnede sõnul on lätlane Luka peale kade. Ma ei tea, kas see päris nii on, aga olen oma allikatelt kuulnud, et ilmselt on Porzingis lahkumas,» sõnas Smith.

Uueks hooajaks valmistub Mavericks värske peatreeneri Jason Kiddi juhendamisel. Kaks päeva tagasi antud intervjuus jättis ta mulje, et Porzingis ei ole kuhugi minemas. «Ma arvan, et ta on põnevil ja valmis töötama. Te näete hoopis teistsugust Porzingist. See suvi on tema jaoks olnud positiivne. Ta on terve. Usun, et ta sobib ideaalselt Lukaga kokku,» lausus Kidd.