Maailma vanim tennisemängija: tahan mängida Roger Federeriga

«Tennis on elegantne ja füüsiliselt aktiivne spordiala. See on uskumatult ilus mäng. Ja üks asi veel – absoluutselt igaüks saab seda mängida. Vanus ei ole oluline. Federer on 39, Djokovic 34, Nadal samuti üle 30 (35 – toim), ent ikkagi teevad nad profitasemel ilma. Mina olen 97 ja mängin amatöörtasemel,» sõnas ukrainlane.