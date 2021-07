Kaido Saksa köidab Tarva positiivne õhkkond

Kui möödunud suvel tuli Tarva pakkumine Saksa jaoks väikese üllatusena, siis tänavu tunnistas ta, et lootis saada klubilt kutset. «Eks ma ootasin ikka ja kindlasti tahtsin nendega edasi minna,» kinnitas Kaido Saks. Ta lisas, et sarnaselt Renato Lindmetsaga jäi temalgi läinud hooaja lõpp natukene hingele kripeldama.

Korvpallimänguga meistriliiga tasemel lõpparve tegemisest Saks liiga palju ette veel ei mõtle. «Kui Renato ütles, et tuleb veel üheks hooajaks, siis mina ei hakka siin punkti panemisest veel rääkima. Ei tea. Vaatame, kuidas siin läheb, aga korvpall meeldib mulle endiselt ja samamoodi on väga meeldiv Tarvas valitsev positiivne õhkkond – ühesõnaga väga hea koht,» kõneles 35-aastane pallur.

Tarva peatreener Martin Müürsepp avaldas, et Kaido Saksast on kindlasti meeskonnale suur tugi. «Kaido on hea käega poiss ja kindlasti on tal lõbusam koos Renato Lindmetsaga pealinnast Rakveresse treeningutele ning mängudele sõita. Ega see kerge ei ole. Arvan, et leiame talle tema rolli,» rääkis Müürsepp.