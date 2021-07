PM VIDEO ⟩ Linnamäe seletas, miks mitmed eestlased trahvi said

Kui ametlikus dokumendis oli kirjas, et nende tulekustutid polnud korralikult kinnitatud, siis Linnamäe seletas olukorda natuke täpsemalt. «Meil ei olnud tulekustutussüsteem sisse stop-kontrollis sisse lülitatud,» ütles noor rallitalent, kelle sõnul on see nõue tükk aega kehtinud, kuid seni pole ta näinud, et keegi seda kontrolliks.