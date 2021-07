Latvala arvas, et Hyundai võib käiku lasta järjekordsed tiimikäsklused

«Kalle teeb head tööd, ma olen hämmastunud, kuidas ta heitleb. (Eilne) hommikune rünnak oli uhke. Ütlesin õhtul, et keskendu esimesele katsele, sest see on kõige keerulisem katse rallil,» meenutas Latvala laupäevaseid sündmuseid Postimehele.