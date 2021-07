Tänak tunnistas, et tiitliheitlus on tema jaoks läbi

«Kindlasti on [tiitliheitlus] läbi, aga proovime võimalikult palju punkte teenida,» sõnas Tänak WRC All-live'ile antud intervjuus. Lisaks tunnistas ta, et tiimi pärast oleks oluline proovida punktikatselt teenida maksimaalsed viis punkti.

Kuigi Tänak noppis eile kamaluga katsevõite, siis suures plaanis need mitte midagi juurde talle ei anna. Samas tunnistas ta, et see oli vähim, mis nad said koos Martin Järveojaga teha.