Nurmagomedov ei suuda mõista: kuidas te saate McGregorit toetada?

«Kogu aeg räägitakse, et raha ja kuulsus muudab inimesi. Ei. Kui tulevad raha ja kuulsus, siis need näitavad täpselt, kes sa oled. Mida McGregor teinud on? Ta lõi vanameest. Ta on täpselt selline, nagu Dustin ütles: «Kotitäis s*tta»,» ütles Nurmagomedov ESPNile.