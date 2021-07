PM VIDEO ⟩ Tänak Rally Estonia punktikatsest: Raadi lennuvälja tagused oksahunnikud ei ole Eestile parim reklaam

Rallivõitjaks krooniti nooruke Kalle Rovanperä. Tänak usub, et kui ta poleks katkestanud, siis võinuks nende vahel tulla kõva madin. «Oli näha, et Kalle oli väga kiire. Aga raske on meid võrrelda. Kui me üritasime laupäeval samm-sammult rütmi leida, siis tema läks samm-sammult rahulikumaks,» seletas eestlane, kelle sõnul oleks Rovanperäga võidu sõitmise korral olnud tempo tunduvalt ebamugavam.