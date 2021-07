Ogier: Eestisse tagasituleku plaani mul pole

«Suurendasime MM-sarjas edu ja tiimina saime tiimina järjekordse võidu. Kalle [Rovanperä] on noorim WRC-etapi võitja ajaloos ja ta väärib seda. Ta on terve nädalavahetuse väga tugev olnud,» kiitis Ogier oma noort tiimikaaslast.

Kuigi Ogier' edu üldarvestuses on Evansi ees juba 37 punkti, siis liiga mugavalt ta ennast ei tunne. «Hea edu on, aga rallis võib paljusid asju juhtuda. Sa annad endast alati parima ja proovime järgmistel rallidel sama teha ja mitte liiga palju edule mõelda,» rääkis ta Eesti ajakirjanikele.

Kas Ogier kavatseb veel Eestisse võistlema tulla? «Ära iial ütle iial, aga ma usun, et see võimalus on suhteliselt väike. See on kena riik paljude rallifännidega, kes on minuga sõbralikud. See on üks argument, aga tagasituleku plaane pole,» kõlas tema vastus.