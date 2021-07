Rally Estonial eestlaste parima tulemuse teinud Jeets ei olnud saavutuse üle õnnelik

«Pikal võistlusel oli esimene päev võtmepäev. Sõitsime reedel nii nagu oskasime, kuna võistluspaus on olnud päris pikk. Laupäeva hommikul tegime mitu näpukat, siis kujuneski tulemus välja. Mul on hea meel, et lõpuni jõudsime ja kui kõik klappis, siis sõitsime väga konkurentsivõimelisi aegasid,» ütles Jeets rallit kokkuvõttes.

Raul Jeetsi poeg Gregor Jeets tegi sel aastal MM-debüüdi WRC3-klassis, kuid sportliku trauma tõttu tuli tal Rally Estonia vahele jätta ja ta on mõned kuud vigastuspausil. «Ma isana ja lähima võitluskaaslasena tahaks, et ta saaks kohe homme terveks, aga arvan, et tuleb realist olla ja anda aega. Võib-olla läheb kaks-kolm kuud, võib-olla kuu. Sportlikus mõttes on see hooaeg tema jaoks läinud,» ütles Raul Jeets, kes loodab, et poeg on sügisel taas rallidel stardis.