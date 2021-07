Linnamäe jäi võistlusega rahule, kuid loodab järgmisel aastal kiirem olla

Linnamäe lõpetas ralli WRC2-arvestuses kuuenda kohaga, kaotust võitjale Andreas Mikkelsenile kogunes seitse minutit ja kaheksa sekundit. Finišijoone järel oli ta rahulolev, kuid tunnistas, et kiirus ei olnud päris see, mida näidata tahaks.

«Ütleme nii, et mulle meeldis see, et ta julges anda soovitusi ingliskeelse legendi jaoks ja ka auto seadistusest, sest tal on kõvasti R5-ga kogemusi. Ta oli suureks abiks,» kiitis Linnamäe kaardilugejat ja sõnas, et Morgan jätkab tema kõrval kuni Korsia karistuse lõpuni.