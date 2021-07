Virvese tulevik on ebakindel: peab kõige mõistlikuma variandi välja vaatama

Virves rääkis ralli kihva keeranud reedesest vahejuhtumist pikemalt. «Karmidel rallidel on see paratamatus. See ralli oli selline, kus veovõll oleks võinud kesta. Ma pean ütlema, et minul on hästi läinud. Ma olen terve elu esiveoliste autodega sõitnud ja minu jaoks see oli esimene veovõlli purunemine. Midagi ei ole teha, see ala on selline ja kahju on, et nii läks. Fakt on see, et kui selle alaga tegeleda, siis võib ka palju hullemini minna,» ütles Virves.