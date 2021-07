Pöörane: Janek Õiglane võitis Eesti meistrivõistlustel medali murtud jalaluuga

Õiglane tuli säärase teatega lagedale sotsiaalmeedias. «Sain sel nädalal (eelmisel - toim.) teada, et võistlesin Eesti meistrivõistlustel jalaluu murruga! Sellele vaatamata suutsin alistada 8000 punktipiiri, mis on väga hullumeelne, kui nüüd mõelda,» alustas Õiglane, kes kinnitas, et raviga tehti juba ka algust.