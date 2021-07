Kaheksa kuud tagasi koljuluu murdnud vutiäss naasis jalgpallimurule

Võidust aga hoopis olulisem Wolverhamtoni jaoks oli just Jimenezi naasmine jalgpallimurule. On ju tegemist ikkagi klubi tähtmängijaga, kes Inglismaa kõrgliigas löönud 48 mänguga 34 tabamust. Viimane tähistab ka klubirekordit Inglismaa kõrgliigas.

Väljakul tuleb tal aga harjuda uue peakaitsmega, mis on just tema jaoks spetsiaalselt toodetud. See peaks kaitsma koljut sarnaste vigastuste eest, mis möödunud hooajal tema mängud kaheksaks kuuks lõpetasid. Tegelikult lubasid arstid Jimenezi väljakule juba maikuus, kuid ta pidi ootama esimest võistlusmängu.