«Ma poleks uskunud, et ta suudab selles olukorras nii rahulikuks jääda,» ütles Latvala pärast rallit Postimehele ja meenutas, et hüppas oma esimese WRC võidu järel kohe auto katusele ja oli ülevoolavalt rõõmus. «Kalle on tõesti jäämees. See on väga hea oskus. Ta näitas, et see on esimene võit paljudest ning et temast saab tulevikus maailmameister.»