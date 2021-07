Jalaluu murdnud McGregor teenis viieminutilise kaotuse eest miljoneid dollareid

UFC tegevjuht Dana White avaldas hiljuti, et 264. võitlusõhtule, kus antud mehed võistlesid, müüdi 1,8 miljonit piletit. See oli ajaloo suuruselt teine number UFC ajaloos.

Kuigi McGregori auhinnaraha pole päris täpne, siis allikate järgi võib see küündida 5 miljoni dollarini. Samuti on juba ka selge, et iirlase vigastusest paranemise järel, lähevad McGregor ja Poirier veel neljandat korda vastamisi. Seni on kahel korral võitnud Poirier ja korra McGregor.