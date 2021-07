Marten Männi saavutas hea ja kiire sõiduga Euroopa meistrivõistluste hõbemedali

Marten Männi osales üle mitme aasta taas täismahus Euroopa meistrivõistlustel, 2018. aastal saavutas ta samuti hõbemedali. Tänavu võitles Männi kuni viimase hetkeni ka tiitli nimel. Kuna viimane võistlus sellisel tasemel oli 2020. aasta septembris, siis oli hooaja alguses Poolas sõidetud etapil huvitav näha, milline on enda kiirus ja kuidas konkurendid liiguvad.

Marten Männi: «Tegime taas üle pikema aja kaasa Euroopa meistrivõistluste täishooaja ja tasuks hõbemedal. Tulemus on kindlasti hea aga kindlasti sajaprotsendilist rahulolu ei paku. Esimesel etapil, Poolas nägime kohe, et meie kiirus on väga hea.