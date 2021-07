Rally Estonia publikuhuvi üle ei kurda, punktikatse on mõtlemise koht

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava jäi viimase katse üldmuljega rahule ning tõi esile, et kogu kontseptsioon töötati välja koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja WRC ülekandetiimiga. Tema sõnul oli ühte teletootesse vaja kombineerida Tartu linn, Emajõgi, Eesti Rahva Muuseum (ERM), hooldusala ja finišipoodium, mis polnud sugugi lihtne ülesanne. «Kõiki neid asju pole võimalik füüsiliselt liigutada. Ainuke asi, mida teha sai, oli tuua punktikatse linnale lähemale. Seda me tegimegi. Inimvõimetel on teatud piirid. Arvan, et sellel teletootel, mis maailma läks, polnud küll midagi viga,» ütles Aava intervjuus Postimehele.