Mitte ainult Tänak: Ogier kritiseeris Rally Estonia punktikatset

Kui Tänakule ei meeldinud punktikatse olemus ja välimus, siis Ogier'le valmistasid muret rööpad. «Keskendusin pühapäeval ainult punktikatsele, aga see oli nii halvas seisukorras, et tegu oli rohkem ellujäämisega. Sihtisime paari punkti ja see õnnestus meil,» rääkis prantslane Rallit.fi-le ja tunnistas, et MMi üldarvestuse jaoks oli tegu positiivse nädalavahetusega.